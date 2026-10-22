Il giovane bomber viola Gobbo: "Con la Fiorentina sogniamo lo scudetto. Seguo Mastantuono, è fuori categoria"

Angelo Gobbo, attaccante classe 2010 della Fiorentina, si è preso la scena a suon di gol, diventando attualmente il capocannoniere del Girone C, ma anche dell’intero Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B insieme a Diego Succi, classe 2011 del Cesena.

La scelta della Fiorentina

Prima la San Michele Cattolica Virtus, poi il Pisa dove gioca per una stagione, per poi entrare a far parte del vivaio della Fiorentina nell’estate del 2024. "Sono nato a Firenze quindi non ho esitato un attimo ad accettare la proposta".

Le parole di Gobbo

“Quest’anno il mister Cristiani mi sta schierando trequartista o esterno. Ho fatto anche la mezzala. Sono sempre ruoli offensivi, però posso variare a seconda di quello che mi dice l’allenatore. Seguo Mastantuono tra i grandi, è fuori categoria. Ma il mio esempio assoluto è Cristiano Ronaldo e poi Pio Esposito per la grinta che mette in ogni partita che gioca. Io voglio segnare più gol possibili, oltre ad Arrivare il più lontano possibile con la squadra magari fino a conquistare lo scudetto”