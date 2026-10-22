Janogy: "Incinta, la reazione della Fiorentina mi ha emozionata. Sento accanto società e colleghe"

La gioia di diventare mamma e il desiderio di tornare in campo, senza imporsi scadenze. La calciatrice della Fiorentina Femminile Madelen Janogy, incinta, ha raccontato a Tuttosport come il club abbia accolto la notizia della sua gravidanza.

“Ero preoccupata, poi…”

“Onestamente un po’ ero preoccupata perché avevo sentito storie di alcune colleghe che avevano ricevuto un trattamento ben diverso”, ha spiegato. La conoscenza delle persone che lavorano nella società viola, però, le dava fiducia. Una sensazione confermata al momento dell’annuncio: “Mi hanno emozionata, perché la reazione è stata: “Noi siamo felici, ma sei tu quella che deve esserlo ancora di più!””.

“Grata di far parte di questo club”

Un sostegno dal grande valore umano, arrivato pochi mesi dopo il rinnovo del contratto fino al 2028. “Sono orgogliosa e grata di far parte di un club come questo”, ha sottolineato Janogy, convinta dell’importanza di raccontare esperienze positive anche in un contesto nel quale la maternità resta un tema delicato.

"Ritornerò quando…"

Quanto al ritorno al calcio, la volontà è chiara: “Vorrei farlo il prima possibile! Ma sento anche forte il desiderio di fare la mamma”. Due aspirazioni da conciliare rispettando i propri tempi: “Dovrò imparare a bilanciare questi due desideri, ma senza mettermi pressione. Qualcuno torna dopo tre mesi, qualcuno dopo sei. Io non lo so, ma appena sarò pronta tornerò in campo”.