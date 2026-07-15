Janogy incinta e la Fiorentina la supporta: "Ora si può anche nel calcio, il club si è impegnato ad aiutarmi"

Madelen Janogy, attaccante della Fiorentina Femminile è incinta. La notizia è stata favorevolmente accolta all'interno dello spogliatoio della squadra e il club viola non solo non ha voltato le spalle alla svedese, ma si è anzi impegnato a starle vicino in questo percorso.

“Sono molto felice”

"Sono molto felice del supporto che la Fiorentina mi ha dato da quando ho annunciato la mia gravidanza al club - ha detto la Janogy a La Nazione - Ho ricevuto solo reazioni positive da parte di tutto lo staff e mi sento davvero felice e fortunata di vivere questo percorso in un club come la Fiorentina, che si impegna ad aiutarmi in ogni fase di questo viaggio".

“Gravidanza? Ora nel calcio si può”

"La gravidanza per una calciatrice sta cominciando a diventare normale, in Italia forse in altri due casi è successo. Adesso con le tutele del contratto professionistico del 2022 sta e può essere la normalità che la carriera sportiva venga messa in pausa causa maternità".