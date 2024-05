La UEFA ha pubblicato le regole da seguire per chi sarà presente all'AEK Arena di Atene per assistere alla finale di Conference League tra Olympiakos e Fiorentina. Gara ad alta tensione, soprattutto per la presenza di altre tifoserie greche in città, acerrime nemiche degli avversari viola.

Anche per questo, nel regolamento, si legge: “Solo le maglie e i colori dell'Olympiacos e della Fiorentina saranno ammessi allo stadio per la partita. Non sarà consentito l'ingresso a chi indossa la maglia o i colori di un'altra squadra, ad esempio di un altro club o della nazionale”.