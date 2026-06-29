Ripa: "Il livello lo alzi con gli attaccanti. Vi racconto un retroscena su Chiesa e Paulo Sousa"

L'ex giocatore e dirigente della Fiorentina Roberto Ripa ha parlato a Lady Radio, intervenendo sul mercato e su un retroscena su Federico Chiesa.

Sul mercato

“Adesso servono 4 esterni alti. Il livello lo alzi con gli attaccanti. Poi non so se prendono un terzino da 30 milioni quanto resta di budget, un limite ci sarà. Servono 4 esterni forti da dare a Grosso. La priorità della Fiorentina adesso deve essere questa".

Su Chiesa

“I giovani in ritiro? Mi ricordo quando Chiesa fu lanciato, nel ritiro estivo poteva andare in Nazionale Giovanile. Quando seppe che sarebbe potuto venire in ritiro con la prima squadra della Fiorentina però non ci voleva più andare. Mi disse che era il suo sogno, che le cose sarebbero cambiate. Alla fine non fu convocato dall'Italia e venne con noi. Scusa dopo 4 allenamenti mi disse: ”Ma questo dove era lo scorso anno, non me lo avete fatto vedere… Se continua su questi ritmi lo faccio giocare titolare alla prima di campionato". E così fu contro la Juventus. I ritiri estivi per i giovani possono essere importantissimi".