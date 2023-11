Marchini: "De Laurentiis non farebbe mai uno sgarbo a Commisso. Italiano non è il piu gettonato per la panchina azzurra"

Quest’oggi il giornalista de La Nazione Giampaolo Marchini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare le possibilità che Vincenzo Italiano, a partire dalla prossima estate, possa diventare il prossimo allenatore del Napoli. Queste le sue parole:

“Sicuramente tra Commisso e De Laurentiis esiste un un rapporto di stima reciproca, non è un mistero che i due abbiano stima l’uno dell’altro. Per questo credo che sia difficile uno sgarbo tra i due, per questo se dovesse esserci un interessamento serio del Napoli per Italiano tutto succederebbe alla luce del sole, in virtù di questi rapporti che intercorrono tra le due presidenze".

Ha poi concluso: "In questo momento comunque credo che il tecnico più gettonato per la panchina del Napoli nella prossima stagione sia Francesco Farioli del Nizza. E’ un tecnico che sta facendo vedere di essere già pronto per sfide in squadre importanti: la sua squadra sta veleggiando in testa alla Ligue 1, combattendo contro una corazzata come il PSG. Negli ultimi anni, tra Turchia e Francia, ha dimostrato tutto il suo valore e per questo è lui tra i più quotati alla panchina azzurra per il momento”.