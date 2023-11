Roggi: "Ecco cosa farei per sbloccare Nzola. Italiano è un ottimo allenatore, a Firenze serve pazienza"

Quest’oggi l’ex centrocampista della Fiorentina e procuratore sportivo Moreno Roggi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di parlare di alcuni temi di casa viola: di problemi incontrati finora da Nzola alle tante critiche ricevute da Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue parole:

“Come fare a sbloccare Nzola? Io lo porterei a cena e cercherei di rincuorarlo spiegandogli com’è l’ambiente dove gioca adesso, spiegandogli che è forte e cercando di fargli riprendere fiducia in se stesso. Poi gli ricorderei che l’allenatore con cui ha fatto 13 gol allo Spezia, con compagni di squadra di livello tecnico più basso rispetto agli attuali, è lo stesso. Per questo non dovrebbe preoccupare o cercare di fare per forza gol, non ha bisogno di convincerlo ulteriormente: cosi facendo sono convinto che a Firenze potrebbe andare oltre il numero di reti fatti lo scorso anno. L’obiettivo dovrebbe comunque essere quello di farlo essere più tranquillo possibile”.

Ha poi concluso parlando di Italiano: “La mia opinione è che questo giovane allenatore dovunque è andato ha ottenuto dei grandi risultati, la categoria non importa anche perchè spesso si hanno molte piu difficoltà nelle serie minori rispetto alla Serie A. Ha raggiunto sempre ottimi risultati e qui a Firenze, con tutta onesta, credo che si possa dire di aver sempre raggiunto gli obiettivi: il ritorno in Europa alla prima stagione ed il raggiungimento di due finali nella seconda. Per me è un ottimo allenatore che piano piano, se la società rinforzerà col tempo la squadra, ci porterà sicuramente in alto. Sicuramente serve maggiore fiducia e pazienta, lo scetticismo fa parte del calcio ma va evitato”.