Conte perde una colonna del suo centrocampo, che non ci sarà nemmeno contro la Fiorentina

Il Napoli ha comunicato le condizioni di Anguissa dopo il suo infortunio nel match contro il Como. Questo quanto si legge nel comunicato ufficiale della società partenopea: “Nel finale del match contro il Como Frank Anguissa ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Anguissa ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Un infortunio non da poco per il giocatore camerunense che dovrà saltare la sfida scudetto contro l'Inter, ma non solo. Il suo rientro è previsto dopo la sosta e sarà costretto a dare forfait anche per i match contro Fiorentina, Venezia e Milan.