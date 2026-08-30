Sottil dà l'ok alla Serie B, si attende il via libera della Fiorentina
Riccardo Sottil. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Continua anche il mercato “minore” per la Fiorentina, con lo staff di Paratici al lavoro anche per sfoltire la rosa dai rimanenti esuberi.
Sottil in B
Tra questi c'è Riccardo Sottil, esterno d'attacco fuori dal progetto di Grosso che aperto alla possibilità di scendere di categoria. Su di lui c'è infatti l'Avellino, club ambizioso e guidato da un allenatore come Nesta.
Cosa manca?
Per la chiusura dell'affare si aspetta il via libera della Fiorentina, ma il tutto dovrebbe definirsi nelle prossime ore. Sottil ripartirà dalla Serie B dopo lo sfortunato prestito al Lecce.
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