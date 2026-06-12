Verso l'incontro per Kostic. Ma sul serbo in uscita dalla Juve non c'è solo la Fiorentina

La Fiorentina inizia a muovere i primi passi verso il calciomercato. Dopo l'incontro negli Stati Uniti tra il presidente Commisso e il duo Paratici-Ferrari, nelle prossime settimane inizieranno le manovre per costruire la squadra. Sono già stati individuati i primi nomi caldi, tra i quali c'è Filip Kostic.

Occhio al futuro di Kostic: incontro con Lucci in programma

Il serbo sembra essere oggetto d'interesse del club viola. Il suo procuratore è Alessandro Lucci, con il quale la Fiorentina si siederà presto al tavolo. Ci sarà infatti un incontro a breve per discutere di Kean e di Piccoli, ma -con ogni probabilità- anche dello stesso Kostic.

Ma c'è concorrenza in Serie A

Sul calciatore in uscita dalla Juventus, tuttavia, non c'è solo la Fiorentina. Il Venezia è molto attivo in questa prima fase di mercato e ha messo gli occhi anche su Kostic. Quest'ultimo ha attirato da tempo l'attenzione degli arancioneroverdi, che programmano l'affondo. Lo scrive Tifojuventus.it.