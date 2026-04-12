Fiorentina-Lazio, o la gara degli indisponibili: altri due stop tra le fila dei biancocelesti

E se la Fiorentina dovrà fare i conti con gli squalificati e gli indisponibili in vista della sfida contro la Lazio, anche i biancocelesti contano le perdite: solo oggi ne sono arrivate altre due per Sarri, costretto quindi a rivedere l'assetto tattico in vista di lunedì.

Infermeria piena

Il primo in ordine cronologico a dare forfait è stato Marusic: il terzino montenegrino si è fermato per un fastidio muscolare e, con ogni probabilità, sarà assente lunedì. Di oggi pomeriggio invece è la notizia che riguarda Maldini, che risente di un'infiammazione al tendine rotuleo: al suo posto già allertato Dia, che ne farà le veci lunedì sera al Franchi.

Quante assenze

Situazione complicata per Sarri, che oggi lamenta il 42simo infortunio stagionale per i suoi giocatori, come riporta Il Messaggero. Una sfida delicata, quindi, che vedrà tante defezioni da entrambe le parti.