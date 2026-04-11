Fiorentina in emergenza: Kean pronto, ma contro la Lazio è allarme totale
L’infermeria continua a dettare legge in casa Fiorentina. A poche ore dalla sfida con la Lazio, la situazione resta complicata, con Vanoli costretto a fare i conti con assenze pesanti e condizioni fisiche tutt’altro che rassicuranti.
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il quadro resta quello di una vera emergenza, anche se qualche spiraglio si intravede.
Emergenza totale per Vanoli
Il tecnico viola lavora con un gruppo ridotto all’osso.
Tra infortuni, acciacchi e squalifiche, la Fiorentina arriva al match con la Lazio con una rosa fortemente rimaneggiata.
Al Viola Park si prova a recuperare il recuperabile, ma il margine è minimo.
Kean scalpita, ma va gestito
La notizia più incoraggiante riguarda Moise Kean.
L’attaccante spinge per tornare in campo e vuole esserci a tutti i costi, ma la situazione legata al problema alla tibia resta sotto osservazione quotidiana.
Lo staff medico non vuole correre rischi, ma la sua presenza potrebbe cambiare gli equilibri offensivi.
Solomon e Parisi out
Situazione diversa per Solomon e Parisi.
Entrambi non saranno disponibili per la sfida contro la Lazio. Se per Solomon i tempi restano incerti, Parisi potrebbe provare a rientrare nei prossimi giorni, ma non ci sarà lunedì.
Due assenze che pesano, soprattutto sulle corsie esterne.
Dubbi a centrocampo
Anche in mezzo al campo non mancano le incognite.
Mandragora non è al meglio e difficilmente partirà titolare, mentre Brescianini sembra in crescita e potrebbe trovare spazio.
Per quanto riguarda Pongracic, le condizioni non preoccupano, ma resta da capire se verrà gestito o impiegato dal primo minuto.
Formazione obbligata e giovani in panchina
Le scelte sembrano quasi fatte, più per necessità che per strategia.
Davanti possibile spazio a Piccoli, con Fazzini adattato sulla fascia per sopperire alle assenze. Dietro conferme per De Gea e la linea difensiva titolare.
In panchina, invece, ci sarà spazio per diversi giovani della Primavera, segno evidente di una situazione complicata.
Una sfida da affrontare con quello che c’è
La Fiorentina arriva alla partita con poche certezze e molte difficoltà.
Ma proprio per questo servirà una prova di carattere, perché al di là degli uomini, ora conta l’atteggiamento.
E in una gara così, può fare tutta la differenza.