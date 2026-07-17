Dodô, Fortini, Favasuli: il Napoli punta una difesa a tinte viola. Ma i veri guai sono al centro

Sembra esserci un filo conduttore di mercato tra la Fiorentina e il Napoli: gli azzurri hanno bisogno di esterni difensivi e puntano tanti tra calciatori viola ed ex. Dodô piace ma non abbastanza da tentare l'affondo, Costantino Favasuli è nel mirino azzurro (nonostante il Catanzaro neghi) e ora è aumentato l'interesse per Niccolò Fortini.

Napoli, le fasce difensive a tinte viola

Ma i guai per gli azzurri, almeno nel reparto difensivo, ora sono al centro. Il Napoli perde infatti un suo pilastro, Alessandro Buongiorno, per infortunio al ginocchio. Salterà sicuramente tutto il ritiro e rischia l'operazione.

Ma un grande problema per Buongiorno

Il comunicato del Napoli: “In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro”.