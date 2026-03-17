L'incredibile storia del cartellone non fatto entrare a Cremona al piccolo tifoso della Fiorentina - FOTO

A seguire la Fiorentina nella trasferta di Cremona c'era anche lui, il piccolo Tommaso, che vive in provincia di Lodi, divenuto famoso a suo tempo perché veniva preso in giro, al limite del bullismo, dai compagni di classe per la sua fede viola.

Cartellone ritirato

Ebbene Tommaso è stato protagonista di un'altra storia che ha dell'incredibile. Arrivato allo stadio Zini con un cartellone con su scritto “Adesso nei sogni ci credo più forte” se lo è visto sequestrare e ritirare all'ingresso sugli spalti.

Frase troppo forte

Evidentemente la frase era troppo forte, trasudava violenza da tutti i pori. Fortunatamente la rivincita è arrivata per lui sul campo dove la squadra si è imposta per 4-1. Ma nell'aria resta pur sempre una domanda che possiamo farci: ma perché?