Moretto: "Fiorentina e Manchester stanno limando sulla formula. Accordo economico anche con Zirkzee, che però..."

Jozhua Zirkzee è il sostituto individuato dalla Fiorentina per il partente Moise Kean. La trattativa con l'olandese del Manchester United è in stato avanzato, ma mancano ancora dei dettagli per l'arrivo al Viola Park dell'ex Bologna.

Trattativa fra le società

“La Fiorentina ha presentato un'offerta ufficiale sia al calciatore che allo United - ha detto l'esperto di mercato Matteo Moretto - I viola propongono un prestito oneroso di 5 milioni, con diritto di riscatto fra 12 mesi. Le due società stanno limando sulla formula e sui numeri”.

La decisione del calciatore

Il noto giornalista ha poi rivelato lo stato della trattativa anche fra la Fiorentina ed il giocatore: “Ad oggi la quadra economica con il calciatore è stata trovata. Zirkzee però sta cercando di capire se la Fiorentina è la scelta giusta o se si potrebbero aprire nuove strade in queste ultime ore di mercato”.