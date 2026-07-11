Di Marzio: "Ecco le cifre per Fazzini al Cagliari. Su Jimenez il Bournemouth avrà una clausola sulla futura rivendita"
Attraverso i suoi profili social, l'esperto di mercato Gianluca di Marzio ha affrontato i due temi del giorno di casa Fiorentina, ossia l'arrivo di Alex Jimenez e la partenza di Jacopo Fazzini in direzione Cagliari, aggiungendo ulteriori dettagli sulle due trattative.
“Le cifre di Fazzini al Cagliari”
Così di Marzio su Fazzini, vicino a diventare un nuovo giocatore del Cagliari: “Le cifre dell'operazione: 800mila euro per il prestito oneroso, con il diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Fazzini sosterrà le visite mediche lunedì”.
“Clausola sulla rivendita per Jimenez”
Il giornalista ha poi aggiunto un dettaglio sull'arrivo di Alex Jimenez dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni: “Il Bournemouth mantiene il 30% sulla futura rivendita in caso di riscatto da parte della Fiorentina”.