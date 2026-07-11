Pedullà: "Sorpasso a sorpresa del Cagliari sul Parma per Fazzini"

La trattativa tra Fiorentina e Parma per Jacopo Fazzini sembrava sul punto di essere vicina alla conclusione, ma i ducali paiono essere stati beffati da un'altra squadra di Serie A.

Il sorpasso del Cagliari

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club rossoblù avrebbe infatti sorpassato il Parma nella trattativa per il centrocampista classe 2003. Si parlerebbe, anche in questo caso, di un prestito con diritto di riscatto.

Trattativa in evoluzione

Da capire come si evolverà la trattativa, anche se non vanno scordati i buoni rapporti tra Paratici e Cherubini, DS del Parma. L'unica cosa che appare certa è che Fazzini è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina.