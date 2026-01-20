Džeko torna in Germania, adesso ci siamo. Ecco la formula dell'addio (definitivo) alla Fiorentina

Mancano solo gli ultimi dettagli ed Edin Džeko sarà un nuovo giocatore dello Schalke 04. Come vi avevamo raccontato nel pomeriggio (LEGGI QUI), il bosniaco aveva già raggiunto l'intesa per il ritorno in Germania e che mancava solo l'accordo con la Fiorentina.

Al lavoro

In questi minuti, come scrive Sky Sport, le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli. In particolare Lucci, agente dell'attaccante, sarebbe impegnato nella risoluzione anticipata del contratto.

La formula

Džeko dunque si svincolerà dalla Fiorentina per poi approdare allo Shalke a parametro zero e gratuitamente.