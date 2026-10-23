Andreazzoli: "La squadra è solida difensivamente. Oltre alle buone prestazioni ci mancava il risultato"

Aurelio Andreazzoli, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato della sfida vinta contro l'Albinoleffe presentando poi la prossima sfida europea, contro il Septemvri Sofia.

Sulla sua Primavera

“La squadra ha sempre dimostrato una solidità difensiva discreta, che non significa che non si possano subire gol, ma che ci siamo sempre comportati in maniera dignitosa. L'ultima vittoria era necessaria perché oltre alle buone prestazioni serviva la conferma di poter arrivare al risultato. La aspettavamo a breve perché i risultati sono sempre figli delle prestazioni: primo tempo che mi lascia molto soddisfatto, dominante, con le idee chiare, e un secondo tempo meno preciso ma molto più produttivo”.