Un ultimo precedente molto positivo ma anche un'ultima, pesante, battuta d'arresto col prossimo arbitro

La partita tra Fiorentina e Bologna in programma domenica prossima al Franchi, con inizio alle ore 15, sarà diretta da Fabio Maresca di Napoli.

L'ultimo precedente

In questa stagione non ha mai arbitrato i viola; l'ultimo precedente è molto positivo perché è la vittoria della Fiorentina in casa dell'Inter alla 28esima giornata dello scorso campionato.

Uno score lievemente positivo

Lo score complessivo coi gigliati è di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, mentre con i gigliati in casa ci sono: 2 vittorie, zero pareggi e una sconfitta.

L'ultima, pesante, battuta d'arresto

L'ultimo ko? Sempre nella scorsa stagione, un pesante Fiorentina-Lazio 0-4 del 10 ottobre 2022.