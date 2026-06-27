La permanenza tutt'altro che scontata di De Gea: problemi tra ingaggio e motivazioni. Ma investimenti forti in porta sono da escludere

Uno dei profili su cui girerà maggiormente la prossima Fiorentina è sicuramente quello del portiere, molto meno punto fermo rispetto alle ultime annate: il destino di De Gea pare infatti tutto fuorché deciso, scrive il Corriere Fiorentino. Gli ordini di problemi sarebbero due: da un lato l'ingaggio monstre strappato con il rinnovo dell'anno scorso, in una stagione con riduzione di ricavi, senza coppe.

L'altra questione sono le motivazioni, perché nella stagione appena conclusa, non sempre lo spagnolo è parso coinvolto e motivato, nonostante la fascia al braccio e la chiusura in crescendo.

Niente investimenti forti

L'intenzione della Fiorentina però non sarebbe quella di investire sul ruolo anche perché il futuro dovrebbe essere di Martinelli, magari dopo un altro prestito. E le candidature di Mandas e Falcone saprebbero, in caso di saluti a De Gea, solo di soluzione tampone, in attesa del classe 2006.