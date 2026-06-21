Solomon ancora in viola? Paratici chiede uno sconto maxi al Tottenham: i dettagli
Al momento è l’attacco il reparto con più attenzione addosso per la Fiorentina, con la necessità di Paratici di andare ad intercettare quattro esterni per costruire il nuovo reparto offensivo di Fabio Grosso.
Permanenza in viola?
Uno dei tre, però, potrebbe essere Manor Solomon, con l'israeliano che al momento è in attesa di conoscere il suo futuro dopo i 6 mesi giocati a Firenze.
La condizione
Come scrive il Corriere dello Sport, la condizione per la sua permanenza a Firenze sta nello sconto che il Tottenham potrebbe fare alla Fiorentina sul suo cartellino. Paratici chiede alla sua ex società uno sconto del 50 per cento sui dieci milioni di riscatto fissati a gennaio per lui.
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