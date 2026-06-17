La Fiorentina e il pressing su Koleosho. Un rinforzo con le stesse quotazioni di Solomon

Luca Koleosho potrebbe davvero venire a giocare in Italia la prossima stagione. E in pressing, su di lui c'è proprio la Fiorentina.

Con Ikone

Koleosho, che recentemente ha giocato nella Nazionale sperimentale di Baldini, è un attaccante esterno di proprietà del Burnley, che però ha giocato in prestito al Paris FC (con Ikone) nel corso dell'ultima stagione.

La stessa valutazione di Solomon

Il prezzo del suo cartellino è abbordabile, si aggira intorno ai 9-10 milioni di euro, ovvero le stesse valutazioni di Manor Solomon, altro giocatore che potrebbe vestire, in maniera definitiva, la maglia viola nel corso di questa estate.