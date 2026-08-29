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Batistuta e Rui Costa: la mitica coppia in tribuna al Franchi. Un abbraccio bellissimo - FOTO FN

Alessandro Zini /
Batistuta Rui Costa
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Non potevano mancare Gabriel Omar Batistuta e Manuel Rui Costa al Centenario viola. Il Re Leone ed il fuoriclasse portoghese saranno infatti regolarmente presenti in Tribuna allo stadio Franchi per assistere a Fiorentina- Frosinone.

L'arrivo di Batistuta e Rui Costa 

Nelle foto scattate da Fiorentinanews.com, l'arrivo di Batigol e di Rui Costa allo stadio, accolti come di consueto da numerosi applausi per quella che è forse la coppia più rappresentativa della storia viola 

Gabriel Batistuta
Gabriel Batistuta. Foto: Fiorentinanews.com
Rui Costa
Rui Costa. Foto: Fiorentinanews.com

L'abbraccio commovente 

Bello davvero, quasi commovente l'abbraccio che c'è stato tra i due in tribuna al momento dell'arrivo del portoghese. 

Batistuta Rui Costa

Hanno collaborato: Samuele Brandi e Michela Lanza. 

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