Batistuta e Rui Costa: la mitica coppia in tribuna al Franchi. Un abbraccio bellissimo - FOTO FN
Non potevano mancare Gabriel Omar Batistuta e Manuel Rui Costa al Centenario viola. Il Re Leone ed il fuoriclasse portoghese saranno infatti regolarmente presenti in Tribuna allo stadio Franchi per assistere a Fiorentina- Frosinone.
L'arrivo di Batistuta e Rui Costa
Nelle foto scattate da Fiorentinanews.com, l'arrivo di Batigol e di Rui Costa allo stadio, accolti come di consueto da numerosi applausi per quella che è forse la coppia più rappresentativa della storia viola
L'abbraccio commovente
Bello davvero, quasi commovente l'abbraccio che c'è stato tra i due in tribuna al momento dell'arrivo del portoghese.
Hanno collaborato: Samuele Brandi e Michela Lanza.
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