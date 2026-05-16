Sconfitta indolore per la Fiorentina Primavera: ecco i possibili avversari dei viola di Galloppa

Pochi minuti fa si è conclusa la regular season del campionato Primavera 1. Nonostante la sconfitta di questo pomeriggio sul campo del Lecce, con il risultato di 2-0, la Primavera di Daniele Galloppa può comunque festeggiare in vista delle Final Four. Benché infatti i ragazzi viola abbiano perso l’ultima partita grazie alla differenza reti hanno comunque chiuso la stagione regolare da primi in classifica.

La differenza reti premia i viola: Fiorentina prima in classifica

Questo perché la seconda in classifica, ovvero il Parma, questa mattina contro il Monza non è andata oltre il pareggio. La classifica recita quindi così: Fiorentina e Parma al primo posto a quota 68 punti, con i viola che passano però per primi grazie alla differenza reti. Per un solo goal la primavera viola accederà così alla fase finale da prima della classe.

Ecco chi affronterà in semifinale

Chi sarà l’avversario della Fiorentina in semifinale? Sabato prossimo al Viola Park, luogo prestabilito come sede delle finali di categoria, la primavera viola attenderà la vincente del play off tra Roma e Bologna.