Aquilani ambitissimo in Serie B: un club legato alla Fiorentina in pole, ma c'è anche una neo retrocessa sulle sue tracce

Come riporta il giornalista sportivo Alfredo Pedullà, Alberto Aquilani rimane in attesa di conoscere il proprio futuro. L'ex allenatore della Fiorentina Primavera, con l'ultima avventura vissuta al Pisa, è cercato da più club di Serie B.

In pole c'è il Catanzaro, che ha avuto nuovi contatti con il tecnico romano. Lo segue però anche il Frosinone, che però ha come priorità Vivarini, attualmente tecnico proprio del Catanzaro, per il quale i frusinati aspettano il via libera.