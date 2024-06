Nesta sostituisce Palladino, così la Reggiana affida la panchina a un ex viola. E se la colonia della Fiorentina si spostasse lì?

Con Raffaele Palladino alla Fiorentina, il Monza ha individuato in Alessandro Nesta il sostituto ideale. La Reggiana, dunque, ha dovuto cercare un nuovo tecnico. Tra le opzioni c'era anche Alberto Aquilani, ma alla fine sarà William Viali, ex viola, a sedere sulla panchina granata. Tutto fatto per il suo arrivo.

Colonia viola alla Reggiana?

E se la colonia di giovani calciatori della Fiorentina si spostasse proprio a Reggio Emilia? La Gazzetta di Reggio sottolinea la richiesta della Reggiana fatta al club viola. Tre gli obiettivi per un prestito: Lorenzo Luchesi, Lorenzo Amatucci e Filippo Distefano.