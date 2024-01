Un altro giovane viola cambierà destinazione in prestito. Ecco la scelta di Toci

L'attaccante di proprietà della Fiorentina Eljon Toci non sta avendo buona sorte al Sestri Levante, prima avventura in prestito dopo anni nella Primavera viola fatti di tanti successi. Dodici partite nelle quali il centravanti non è riuscito a trovare il primo gol tra i campionati professionistici, così ci sarà un cambio di destinazione per i restanti sei mesi della stagione.

Come riportato da Tuttoc.com, Eljon Toci sarà a brevissimo un nuovo giocatore della Pro Sesto. Tutto fatto per una nuova avventura in Lombardia, per tentare una salvezza in Serie C in una situazione non serenissima.