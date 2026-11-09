Pedullà: "Fiorentina-Juventus è stata piena di errori da parte di tutti. Il punto per i viola è buono. Viery..."
Viery. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale You Tube di Fiorentina-Juventus, intervenendo sulla gara del Franchi e sul pareggio per 2-2.
Sulla gara
“In Fiorentina-Juventus ci sono stati errori da parte di tutti. Nel caso della Fiorentina il pareggio può essere considerato anche un buon punto, perché è un pareggio che permette ai viola di dare continuità alla vittoria contro il Sassuolo".
Sugli episodi
"Per la Juventus invece è inutile. Rimane il fatto che 9 punti su 33 partite sono molto pochi. Sul primo gol di Pellegrino c'è un errore clamoroso della difesa bianconera, sembrava la partita del venerdì. Viery poi sbaglia grossolanamente su Kolo Muani”.
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