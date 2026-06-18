Ferrari: "Fiorentina intenzionata a trovare un accordo per lo stadio. Antognoni? È il centenario della club e lui..."

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha detto: “Ringrazio da parte di tutti e anche della famiglia Commisso, Paolo Vanoli e il suo staff. E' stato un lavoro enorme quello che ha fatto e gli auguriamo un grandissimo futuro”.

‘Vogliamo creare Fiorentina solida e stabile’

Sulla prossima stagione: “Come ha già detto Commisso, c’è stata una situazione che vogliamo che non si ripeta più. C’è una volontà e un desiderio che è portato avanti dalla famiglia, di creare una Fiorentina stabile e solida che possa raggiungere negli anni determinati risultati di crescita e valore”.

‘Speriamo di risolvere con Antognoni’

Su Antognoni: “Il centenario è della Fiorentina, non della famiglia Commisso. Quella con Antognoni è una situazione che spero che si riesca a risolvere. Quella viola è una storia che merita un momento di partecipazione”.

Sullo stadio: “Abbiamo passato una settimana intensa negli Stati Uniti, facendo tante cose. Abbiamo parlato anche dello stadio e la famiglia Commisso ribadisce l’interesse nel partecipare alla riqualificazione. Siamo intenzionati ad andare avanti per trovare un’intesa con il Comune”.