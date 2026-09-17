Beto: "Sono diverso da Kean e dal giocatore che ero all'Udinese. Ottimo rapporto con Pellegrino"

Il portoghese di passaporto della Guinea-Bissau Beto, nuovo attaccante viola, si presenta parlando ai media al Viola Park da attaccante della Fiorentina.

‘Voglio portare aggressività e fisicità alla Fiorentina’

“Ho tanta voglia di fare gol, ma la prima cosa che voglio è che la squadra vinca, questo è più importante. Abbiamo bisogno di vincere, abbiamo cominciato male ma ora stiamo diventando più compatti e uniti. La Premier League è un campionato importante ma anche la Serie A è competitiva. Voglio portare aggressività e fisicità alla Fiorentina, anche esperienza, perché non sono lo stesso giocatore che ero all'Udinese".

‘Molto contento per Pellegrino e i suoi gol’

“Kean ha fatto bene a Firenze e mi piace molto, ma siamo calciatori diversi. Avere questa fiducia della società che mi ha scelto al suo posto mi dà ancora più voglia e fame. Sono venuto qui per fare gol e fare bene. Pellegrino? Rapporto top con lui, è un ragazzo molto bravo e un ottimo giocatore, è uno che ascolta e che chiede consigli. I gol che sta facendo? Sono molto contento per lui, perché un giorno avrà bisogno del mio aiuto e viceversa”.