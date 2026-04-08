E se Conte dovesse lasciare il primo nome per la panchina del Napoli è quello di un ex Fiorentina

Un ex allenatore della Fiorentina su una delle panchine più importanti d'Italia? Potrebbe accadere. Il profilo è quello di Vincenzo Italiano che, come sappiamo, dopo i tre anni sulla panchina viola è approdato alla corte del Bologna con cui sta svolgendo la seconda stagione.

La corte di De Laurentiis

Non è un mistero però che Italiano sia da sempre uno dei profili preferiti da Aurelio De Laurentiis che, al termine della stagione, potrebbe tornare alla carica. In questi giorni è emersa infatti l'ipotesi che Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli, possa diventare il nuovo ct della Nazionale, e in pole position per sostituirlo secondo TMW ci sarebbe proprio Italiano. Già la scorsa estate s'era parlato di questo connubio, ma poi Conte rimase e Italiano rinnovò col Bologna. Un nuovo corteggiamento, tuttavia, stavolta potrebbe andare a buon fine.