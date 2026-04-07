Vanoli ritrova Mandragora, mentre Kean scalpita. Due giocatori in forse per Londra, un'assenza certa

Per la Fiorentina arrivano buone notizie dal Viola Park, con Vanoli che ha ritrovato alcuni singoli in gruppo in vista della partita contro il Crystal Palace.

Chi torna

Mandragora infatti è tornato stabilmente in gruppo e dopo uno stop più lungo del previsto adesso punta alla convocazione per Londra. Sul campo del Viola Park si è rivisto anche un Dodo ormai privo di fasciature e un Kean che pronto a partire dal primo minuto nonostante il persistente problema alla tibia.

Tra dubbi e certezze

Rimangono in dubbio per la spedizione inglese sia Parisi e Solomon, che continuano ad allenarsi a parte. Per l'ex Empoli decisiva la giornata di domani. Niente da fare per Fortini, ancora bloccato dal mal di schiena.