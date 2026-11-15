Tiago Gabriel decisamente fuori budget per la Fiorentina e poi servirebbe una condizione per fargli spazio

Se sul centrocampo la Fiorentina ha messo in preventivo un altro investimento, sulla difesa i movimenti sono legati anche alle uscite: il reparto numericamente è al completo e anche se Tiago Gabriel piace molto, non è certo la finestra di gennaio quella più conveniente per allungare le mani. Il Lecce infatti lo valuta 30 milioni di euro e su di lui hanno messo gli occhi anche dalla Premier, Everton e Crystal Palace in particolare.

Uno è di troppo

Con quattro centrali, servirebbe una cessione dunque: il candidato principale sarebbe Pongracic, secondo il Corriere dello Sport, cioè quello con più mercato tra i ‘vecchi’. Ma sul croato di movimento non ce n'è.