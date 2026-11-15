Parisi, c'è ancora da pedalare e l'orizzonte si chiama Primavera. Anche per Pongracic non è tempo di sorrisi

Se per Atta (e Ndour) le notizie sono confortanti e i rientri rispettivi appaiono prossimi, su Parisi e Pongracic i discorsi sono più lunghi e complicati. L'esterno mancino è ancora alle prese con il recupero dalla rottura del crociato del maggio scorso e il suo percorso prevedrà prima un approccio al calcio giocato con la Primavera di Andreazzoli, per provare a riaggregarsi al gruppo di Vanoli a metà dicembre.

Pongracic

Il croato era rientrato alla grande a San Siro, dove fu costretto a uscire all'ora di gioco per una lesione muscolare, ancora non riassorbita. Secondo La Nazione, per lui si parla di fine novembre per tornare a disposizione, in una stagione dove è stato sempre di rincorsa a partire dal post Mondiale.