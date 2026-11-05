De Santis: "Contro la Juventus si potrebbe partire senza centravanti. Da valutare la situazione di Parisi, perché..."

Il procuratore Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio, toccando vari argomenti, dal campo, al mercato, ai calciatori sudamericani… ed in casa Fiorentina questo significa ovviamente Franco Mastantuono.

“In Argentina c’è veramente grande attesa per Mastantuono e sono convinto che anche in Nazionale saprà farsi valere: vedremo che minutaggio, avrà. Mastantuono ha le carte in regola per giocarsi uno spezzone in squadra anche con Nico Paz, col quale comunque potrebbe anche coesistere”.

‘Un’alternativa potrebbe essere partire senza attaccante'

"La Juventus sta stentando in campionato ma in Europa League è messa abbastanza bene e potrà fare un po’ di turnover. Col Napoli i bianconeri hanno vinto grazie a due giocate dei singoli, dopo una serie di risultati non esaltanti. Con la Fiorentina sarà una sfida tra squadre convalescenti, che hanno ottenuto la vittoria senza convincere. Entrambe si affidano più alle giocate dei singoli che al gioco d’insieme. Per non dare punti di riferimento un’alternativa potrebbe essere partire senza attaccante, l’approccio sarà fondamentale, per cercare di portare la gara dalla propria parte e inserire l’attaccante a gara in corso. Beto non ha la condizione per reggere una partita".

‘La rosa è lunga e se entra qualcuno…’

“A gennaio? Se la Fiorentina riesce a far fruttare le risorse che ha in rosa, Oulaï può essere sia motore che frangiflutti. Alla Fiorentina oggi manca un giocatore d’esperienza e personalità in difesa e a centrocampo. La rosa però è nutrita senza fare le coppe, e quindi bisogna pensare a chi far uscire. C’è da valutare poi la situazione di Parisi, se dovesse rientrare la Fiorentina a sinistra sarebbe coperta, altrimenti ci sarebbe solo Valdepeñas senza sostituti di ruolo”.