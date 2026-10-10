Accardi: "Parisi lo presi in C ad Avellino ma lo seguivamo già in D. Sono belle soddisfazioni"

In passato dirigente all'Empoli, oggi Ds al Cagliari, Pietro Accardi a Tuttosport ha ripercorso alcune tappe del suo lavoro di scouting, come quello che lo portò a trovare l'attuale esterno mancino viola Parisi:

"Vicario lo presi a Empoli proprio dal Cagliari, facendo la trattativa con Giulini. Con noi fece due anni veramente importanti: è stato fondamentale per le due salvezze.

Ma poi quei giocatori che avevo preso dalla Serie C, tipo Di Lorenzo dal Matera e Parisi dall'Avellino quando era in C e noi lo seguivamo già in D. Quando hai il coraggio di investire su ragazzi che provengono dalla Lega Pro e poi uno addirittura ha vinto un Europeo ed è diventato capitano del Napoli… sono belle soddisfazioni".