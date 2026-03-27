Corriere dello Sport-Stadio: In punta di Dodô, adesso anche lui mostra più qualità
Sul Corriere dello Sport-Stadio, oltre alla vittoria della Nazionale con gol di Kean, si parla anche del rendimento di Dodo e dei alcuni singoli della rosa della Fiorentina per minutaggio in campo.
Prima pagina
In prima pagina: “Italia in finale: ci pensano Tonali e Kean”.
Pagina 23
A pagina 23: “In punta di Dodô. Anche lui ora mostra più qualità: è ottavo per dribbling in Serie A”. E a lato: “In quattro con più di 2000' giocati”.
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