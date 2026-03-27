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Corriere dello Sport-Stadio: In punta di Dodô, adesso anche lui mostra più qualità

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Sul Corriere dello Sport-Stadio, oltre alla vittoria della Nazionale con gol di Kean, si parla anche del rendimento di Dodo e dei alcuni singoli della rosa della Fiorentina per minutaggio in campo. 

Prima pagina

In prima pagina: “Italia in finale: ci pensano Tonali e Kean”. 

Pagina 23

A pagina 23: “In punta di Dodô. Anche lui ora mostra più qualità: è ottavo per dribbling in Serie A”. E a lato: “In quattro con più di 2000' giocati”. 

 

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