In una stagione senza certezze, Vanoli ha trovato i suoi quattro pilastri. Il particolare dato dell'annata della Fiorentina

C'è un dato particolare che caratterizza la Fiorentina di quest'anno. La squadra viola è una delle poche squadre italiane ad avere quattro calciatori con più di 2.000 minuti a referto in questo campionato.

Quattro pilastri

Un dato che potrebbe andare in controtendenza verso una stagione maledetta, nella quale la Fiorentina non ha trovato (o ha trovato con molto ritardo) i suoi punti di riferimento. I quattro giocatori in questione sono: De Gea, Dodo, Pongracic, e Fagioli.

Minuti giocati

Diventati ormai quattro pilastri della squadra viola voluta da Paolo Vanoli, i quattro hanno accumulato rispettivamente: 2700 minuti (De Gea), 2512 minuti (Dodo), 2471 minuti (Pongracic) e 2078 minuti (Fagioli). David De Gea è l’unico a non aver perso neppure un minuto e in Italia ci sono riusciti altri cinque calciatori: Svilar, Carnesecchi, Caprile, Butez e Falcone. Tutti portieri. Lo scrive il Corriere dello Sport.