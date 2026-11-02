S. Esposito: "Questo Sassuolo è una squadra forte. Abbiamo grandi potenzialità, dobbiamo metterle in mostra"
Sebastiano Esposito
L'attaccante del Sassuolo che tra pochi minuti sfiderà la Fiorentina, Sebastiano Esposito, ha parlato nel Match Program del club neroverde per la gara contro i viola.
Le parole di Esposito
“Il Sassuolo mi è sempre piaciuto, penso che questa sia per me una piazza ideale per crescere ed affermarmi, oltre che conquistare la Nazionale”.
Su Aquilani
"Siamo una squadra forte, abbiamo potenzialità enormi e dobbiamo cercare di metterle in mostra. Il progetto spiegato da Palmieri e Aquilani mi ha convinto subito, sono nel posto in cui volevo essere".
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