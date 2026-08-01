Volano stracci tra Esposito ed il Cagliari, Giuffredi: "Dal Club solo falsità, il DS è un pupazzo"

Continua ad agitare il calciomercato il caso Sebastiano Esposito, col giocatore che appare ormai sempre più lontano dalla permanenza al Cagliari, nonostante la questione del rinnovo di contratto sembrasse orami vicina ad un epilogo positivo. Dopo il comunicato del club isolano, in cui il giocatore era stato di fatto accusato di aver abbandonato il ritiro senza un giustificato motivo, anche il procuratore di Esposito, Mario Giuffredi - agente anche del viola Parisi - ha voluto dire la sua sulla questione. Giuffredi non è nuovo a commenti taglienti verso le società, basti ricordare lo scontro con Palladino per la gestione di Cristiano Biraghi.

L'agente del calciatore attacca

Queste le parole di Giuffredi: "Il calciatore che sentiva il bisogno di tornare tre giorni a casa per ritrovare un po’ di serenità, ieri siamo stati quattro ore a parlare con Pietro Accardi: se poi il Cagliari ha un direttore sportivo che è un pupazzo ed è terrorizzato dal suo presidente a cui non comunica le cose io non posso saperlo. Il ragazzo voleva restare a tutti i costi a Cagliari, sono anche fortemente deluso da Pisacane, che ancora non ho capito se vuole fare il tecnico oppure il manager".

Un'occasione per molti

Sul calciatore ex Inter è forte l'interesse della Lazio di Gattuso, ma non è da escludere che altri club, tra cui la stessa Fiorentina, possano approfittare di quella che è di fatto un'occasione di mercato, dato lo scontro che appare oramai insanabile tra giocatore e club.