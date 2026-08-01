Rottura totale tra Sebastiano Esposito e il Cagliari: l'attaccante ha lasciato il ritiro della squadra

Erano giorni decisivi per il futuro di Sebastiano Esposito, calciatore sul quale la Fiorentina ha sempre tenuta alta l'attenzione. Ebbene, la situazione è degenerata e ad oggi risulta veramente difficile che l'attaccante possa rimanere a Cagliari.

Il comunicato del Cagliari

In queste ore infatti il club sardi ha rilasciato un comunicato ufficiale, informando che Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della prima squadra a Ponte di Legno. “Il calciatore - si legge - che al momento non ha fornito al club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l'amichevole di domenica contro l'Union Berlin. La società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti”.

Occasione per la Fiorentina?

Nei giorni scorsi il Cagliari aveva respinto la richiesta dell'entourage del giocatore di un rinnovo con aumento dell'ingaggio, dal momento che un prolungamento era già avvenuto solo un anno fa e fino al 2030. Esposito e il Cagliari sono sempre più lontani dunque, e chissà che per la Fiorentina non possa rivelarsi un'occasione da prendere al volo.