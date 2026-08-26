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Corriere Fiorentino: Le 48 ore di Kean e prima di dire sì la Fiorentina...

Redazione /
Corriere Fiorentino
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Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere Fiorentino di oggi. 

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Apertura sulle vicende di mercato: “Le 48 ore di Kean”. E ancora: “Il Como alza l’offerta a 35 milioni più 5 di bonus, ma prima di dire sì la Fiorentina vuol trovare un sostituto: i lombardi aspetteranno fino a domani. Intanto salta Poku”. 

Corteo

In taglio basso la festa dei tifosi: “Cori, striscioni e fuochi d’artificio finali In migliaia al corteo per il centenario viola”. Sottotitolo: “Anche il patron Commisso in Santa Maria Novella: ”Orgoglioso dei nostri tifosi". 

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