Nico Gonzalez: "Continuiamo con il recupero, manca sempre meno..."

L'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, che è partito insieme ai compagni per la trasferta in Arabia Saudita in vista degli impegni in Supercoppa Italiana, ha commentato sui propri social il suo percorso riabilitativo dopo l'infortunio muscolare: “Continuiamo con il recupero, manca sempre meno...” ha scritto sui social postando una foto dell'allenamento odierno.

L'argentino ha svolto parte dell'allenamento con i compagni, anche se al momento sembra difficile poterlo vedere in campo nelle partite “arabe”.