Masini incorona Fagioli: “Ha qualcosa in più degli altri”

Nicolò Fagioli si prende la scena e gli applausi non arrivano solo dal campo. Dopo il gol decisivo contro il Verona, anche Marco Masini si unisce al coro di elogi per il centrocampista viola, sempre più protagonista in casa Fiorentina.

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il cantante non ha nascosto la sua stima per il numero viola, raccontando anche un aneddoto personale.

“L’ho incontrato e gli ho chiesto l’autografo”

Masini ha parlato con entusiasmo di Fagioli, sottolineando non solo le qualità tecniche ma anche la personalità del giocatore.

“Si sta confermando un grande campione. Ho avuto modo di incontrarlo al Viola Park e gli ho chiesto anche un autografo, come farebbe qualsiasi tifoso”.

Parole che raccontano quanto il centrocampista stia conquistando tutti, dentro e fuori dal campo.

Visione, qualità e personalità

Secondo Masini, Fagioli non è solo un buon giocatore del momento, ma una vera prospettiva per il calcio italiano. “Ha visione, alza sempre la testa e sa cosa fare in campo. Lo considero una grande potenzialità, non solo per la Fiorentina ma per tutto il movimento”. Un’investitura importante, che conferma la crescita del classe 2001.

“Si è formato nel momento più difficile”

Masini ha poi sottolineato un aspetto chiave del percorso del giocatore: la capacità di emergere in una fase complicata. “Si è formato forse nella stagione più difficile degli ultimi cento anni della Fiorentina. Per questo spero possa diventare un punto di riferimento per il futuro”.

Sguardo alla Conference: “Sfida molto difficile”

Non solo Fagioli. Masini ha commentato anche la prossima sfida europea contro il Crystal Palace. “Me la aspetto molto complicata. Loro arrivano dalla Premier e corrono il doppio. Però voglio pensarla difficile: se arriva un risultato positivo, sarà ancora più soddisfacente”.

Un momento chiave per la Fiorentina

Tra entusiasmo e realismo, il messaggio è chiaro: la Fiorentina ha trovato un giocatore su cui costruire, ma la strada resta piena di ostacoli. E intanto Fagioli continua a prendersi la scena. E non solo con i gol.