Malusci: "Atta mi ha lasciato perplesso, mi aspettavo di più. Oulai? Sento voci che lo accostano a club turchi"

L'ex giocatore della Fiorentina Alberto Malusci, intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno, ha parlato dell'imminente partita tra i viola e il Genoa.

L'inizio di Atta

“Su Atta sono un po' perplesso, mi aspettavo di rivederlo cresciuto sul piano fisico dopo la sosta. Finora ha mostrato qualità tecniche e classe importanti, ma da lui mi aspetto qualcosa in più. è un peccato che domani non possa giocare, perché penso abbia bisogno di trovare continuità”.

Ballottaggio a centrocampo

“Ho sentito che ci sono alcune voci su Oulai che lo vedono accostato a club della Turchia, ma spero che non siano vere. È un giocatore di qualità, sia in fase di intercetto che di impostazione, bisognerebbe dargli più possibilità di entrare in questo centrocampo. Ndour sta facendo bene e ha grande fiducia, ma lo vorrei vedere più intraprendente: in nazionale è più pimpante, a Firenze meno; vedo meglio Fagioli-Oulai che Fagioli-Ndour”.

Riposo per Mastantuono?

Infine un giudizio sulla possibile panchina di Mastantuono: "Io lo schiererei. È un ragazzo del 2007, alla sua età la fatica si sente meno. Le sue qualità sono indiscutibili e io lo metterei in campo".