Oulaï vuole convincere, Vanoli predica calma... E molto dipenderà da Atta. Le due opzioni sul tavolo per l'impiego dell'ivoriano

Oulaï corre forte e vuole convincere Vanoli e la piazza fiorentina che può essere una colonna portante di questa squadra. Con Vanoli i minuti in campo in campionato per l'ivoriano sono ancora zero ed è stato lo stesso allenatore viola a predicare calma prima della sosta.

Le due opzioni

L'allenatore viola vuole lavorare bene insieme al ragazzo per trovare i giusti equilibri con la squadra, vista la delicatezza della sua posizione. Il suo impiego nelle prossime partite dipenderà anche dalle condizioni di Atta. Se il francese non fosse ancora al top, Oulaï potrebbe giocare con Fagioli nella mediana del 4-2-3-1, con Gonçalves dietro la punta, oppure mezzala sinistra nel 4-3-3 con Fagioli e Ndour.

Vanoli predica calma

La sensazione è che per questa seconda opzione serva ancora tempo e lavoro. Adesso Vanoli vuole da lui velocità e rapidità di pensiero, per entrare al meglio nelle geometrie del suo gioco. L'investimento fatto dalla Fiorentina è importante, ma anche per questo non serve forzare i tempi. Oulaï scalpita, Vanoli chiede calma. Da ottobre in poi l'obiettivo è quello di mettere sempre più minuti nelle gambe. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.