Martinelli dice 'no' all'Italia Under 20: problema fisico da smaltire per il talento viola

Cinque partite e due reti inviolate, col suo Avellino che ha raccolto sette punti finora. Un buon inizio di stagione per Martinelli - portiere di proprietà della Fiorentina -, che però non risponderà alla convocazione dell'Italia Under 20 per un problema fisico.

Il ‘no’ del portiere

Lo riporta Tuttoavellino.it: lo staff dell'Avellino e quello dell'Italia hanno concordato che la soluzione migliore per il piccolo problema al ginocchio lamentato dal portiere sia di rimanere in Irpinia, per evitare ricadute e per rimettersi in sesto in vista del prosieguo di stagione.

Obiettivo: rientrare presto

Il classe 2006 ha già messo nel mirino la gara al rientro dalla sosta, non certo una sfida banale per lui: di fronte si troverà la Sampdoria, prima squadra che lo ha impiegato con regolarità tra i professionisti e con cui si è messo in mostra nello scorso campionato di Serie B.