Stop per Favasuli alla Ternana: intervento chirurgico per il giovane viola in prestito, ma per lui niente di grave

Con una nota ufficiale sul proprio sito, la Ternana Calcio ha comunicato che Costantino Favasuli, giocatore classe 2004 in prestito dalla Fiorentina, si è operato di appendicite la scorsa notte. Questo il comunicato stampa:

“Nella scorsa notte il calciatore Costantino Favasuli è stato sottoposto, presso l’ospedale Santa Maria di Terni, ad intervento di appendicectomia. La dottoressa Alessandra Favoriti a nome di tutta la Ternana Calcio, nell’augurare a Costantino pronta guarigione, intende ringraziare il dottor Angelo Rozzi e la sua equipe, il personale del pronto soccorso ed il reparto di chirurgia coloproctologica diretto dal dottor Marco Coccetta per la grande professionalità dimostrata”.

Niente di grave dunque per l'esterno viola che tornerà presto in campo. In questa stagione con la maglia rossoverde, per lui, 22 presenze tra Serie B e Coppa Italia.