Colpo di scena Sottil: niente Avellino, raggiunge Bove in Championship

Sembrava ormai destinato alla Serie B e all'Avellino e invece il destino di Riccardo Sottil sarà in Championship al fianco di Edoardo Bove: è tutto pronto infatti per la sua partenza in direzione Londra, come riportato da Fabrizio Romano. L'esterno viola si trasferirà inizialmente in prestito con diritto di riscatto: domani la concretizzazione dell'affare. Ricordiamo che il suo contratto con la Fiorentina scadrà nel prossimo giugno.